Supermatch av Raymond – och nytt mål av Pellikka

Det var svenskarna som stack ut när Detroit Red Wings besegrade New York Islanders med 3-2. Axel Sandin Pellikka stod för en ny fullträff och Lucas Raymond gjorde tre assist i matchen.

Lucas Raymond gjorde tre assist i nattens seger.

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images.

Det var många spännande svenskar på planen när Islanders gästade Red Wings i ”Mo-town”. Emil Heineman var då också den som öppnade målskyttet för bortalaget när han redan efter fyra minuter hittade nät.

Det dröjde sedan till den tredje perioden innan nästa mål föll. Och då var det återigen dags för en svensk spelare att skriva in sig i protokollet.

Lucas Raymond spelade fram Axel Sandin Pellikka till 1-1 i matchen två minuter in i perioden. Det var den svenska stortalangens fjärde mål för säsongen och på de senaste tio matcherna har rookien nu gjort sju poäng.

Tre assist för Lucas Raymond – passerar Nylander i poängligan

Kort därefter fick Detroit chansen i powerplay. Då klev Raymond fram ännu en gång. Denna gången var det Alex Debrincat som blev assisterad av den svenska stjärnan. Scott Mayfield kvitterade sedan för bortalaget. Men med drygt två minuter kvar att spela slog Debrincat till ännu en gång.

Även den här gången med assistpoängen till Lucas Raymond och Moritz Seider.

Den svenska storstjärnan har nu gjort 37 poäng på 32 matcher och är nu tvåa i den blågula poängligan. Endast Leo Carlsson ligger före honom just nu. Ett viktigt formbesked om inte annat för det svenska OS-laget där Detroit-forwarden väntas ta en nyckelroll.

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects