Skickas ner till AHL – trots hyllningarna

Toronto låter inte sina tre målvakter göra upp. Anthony Stolarzs comeback innebär att svenske Dennis Hildeby skickats ner till AHL.

– Jag vill inte svära … han är en jäkla duktig målvakt, har lagkamraten Joseph Woll hyllat under inhoppet.

Dennis Hildeby skickas ner till AHL av Toronto – trots hyllningarna. Foto: Bildbyrån och X (Toronto Maple Leafs).

Mötet mellan Toronto Maple Leafs och Vegas Golden Knights blev händelserikt på flera sätt. Inte minst ur svensk synvinkel med Oliver Ekman Larsson tillbaka och en debuterande Rasmus Andersson. Men även inför nedsläpp kom besked om en av hemmalagets andra svenskar.

Toronto meddelar nämligen att Dennis Hildeby skickats ner till AHL igen.

Det hela meddelades inför nedsläpp mot Vegas, samtidigt som man aktiverade Anthony Stolarz från listan för långtidsskadade. Stolarz ställde sig sedan i buren mot Vegas, och släppte fem puckar i 3–6-förlusten.

Hyllats som ersättare till Stolarz: ”Jäkla duktig”

Hildeby har kommit upp och imponerat i NHL när Stolarz varit borta sedan 12 november. Men med både honom och Joseph Woll framför sig ser det nu ut att bli en fortsättning i farmarligan. Detta då Torontos truppstatus gör att man inte kan köra vidare med tre målvakter uppe i NHL.

Den tidigare Timrå- och Färjestad-målvakten har räddat hela 91,2 över sina 19 matcher denna säsong. Nere i AHL med Toronto Marlies blev det fem framträdanden i inledningen av säsongen.

– Det här spelschemat är mycket för unga spelare och särskilt unga målvakter. Jag tycker att han sköter sig bra. Jag ser att hans självförtroende växer … hans spel har varit riktigt bra … det har varit viktigt att vår målvaktsdjup visat sig på det sättet, sade nyligen backen Jake McCabe till Sportsnet.

– Jag vill inte svära … han är en jäkla duktig målvakt, har även Joseph Woll fyllt i.

