Toronto värvar back – direkt från NCAA

Drömmar går i uppfyllelse – även för de odraftade.

Toronto Maple Leafs meddelar att man skriver kontrakt med college-backen, John Prokop.

John Prokop i Union College-tröjan. Foto: Alarmy/AP Photo/Hans Pennink.

Vägen via NCAA har under den senaste tiden blivit allt vanligare för de svenska talangerna – och ett hett ämne efter regeländringarna. Nu får nästa generation ännu ett exempel på hur fort det kan gå efter spel i college-ligan.



Under torsdagen meddelar nämligen NHL-klubben, Toronto Maple Leafs, att man skrivit kontrakt med den 23-årige free agent-backen, John Prokop. En spelare som senast kommer från tre år på Union College där han bidragit med 85 poäng på 107 matcher, varav 27 under 2024/25.



Den unge amerikanen går därmed direkt från NCAA till AHL för att avsluta säsongen på ett amatör-kontrakt, innan hans ettåriga avtal med Toronto påbörjas vid starten av 2025/26. Toronto Marlies, där Prokop kommer att ta plats intill svenskarna, Dennis Hildeby och Alexander Nylander, har just nu 13 matcher kvar att spela på grundserien.



Den 191 centimeter långa Prokop gjorde fyra säsonger i juniorligan USHL innan det blev dags för NCAA 2022. Där har endast tio backar gjort fler poäng under 2024/25 och bevisat att NHL-klubbarna gjorde fel som inte draftade honom när det var dags. Förra sommaren deltog han på Vegas Golden Knights development camp.