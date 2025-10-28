Insidern: Dags för svenske talangens NHL-debut

Tom Willander har redan hunnit bli upp- och nedskickad flera gånger denna säsong, men nu ser 20-årige Vancouver-backen till slut ut att få debutera i NHL.

Tom Willander i Juniorkronorna och Vancouver Canucks. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld och AP Photo/John Froschauer.

När Vancouver Canucks inatt tar emot New York Rangers, i sin elfte match denna säsong, kan Tom Willander få debutera i NHL.



Efter att ryktet florerat på sociala medier i början av veckan går nu insidern Elliotte Friedman ut och bekräftar att det är just vad som ser ut att ske efter flertalet upp- och nedskickningar för den tidigare JVM-backen.



Willander gallrades bort från Canucks träningsläger tätt inpå säsongspremiären i NHL, men har sedan dess fått en fin start på proffskarriären med ett mål och en assist i AHL-laget Abbotsford Canucks.



Stockholmaren draftades som elfte spelare totalt i NHL-draften 2023 och har de senaste två säsongerna spelat collegehockey med Boston University, där han förra säsongen stod för 24 poäng på 39 matcher. Under fjolårssäsongen gjorde Willander även sitt andra JVM med Sverige och under våren fick han möjlighet att debutera i Tre Kronor under Czech Hockey Games i början av maj.



Se Tom Willanders första AHL-mål i videospelaren ovan.

Source: Tom Willander @ Elite Prospects