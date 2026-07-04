Tippades gå etta i draften - kommer nu trejdas

Shane Wright.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Shane Wright pekades tidigt ut som favorit att gå som draftetta 2022. Han föll sedan ju närmare draften kom och valdes till slut som fjärde spelare sedan Juraj Slafkovský , Simon Nemec och Logan Cooley alla gått före Wright. Efter NHL-draften fick stortalangen begränsat med speltid i Seattle Kraken vilket ledde till att han skickades tillbaka till juniorligan OHL. Under sin andra säsong i Kraken blev han nedskickad för spel i farmarlaget Coachella Valley Firebirds. Där gjorde Wright 47 poäng på 59 matcher i AHL .

Nu har han varit ordinarie i NHL i två raka säsonger, men har inte ens varit nära att uppfylla de högt ställda förväntningarna. Det blev godkända 44 poäng som rookie, men säsongen som gick landade 22-åringen på blygsamma 27 poäng på 74 matcher.

Shane Wright kommer trejdas

Och nu har Wright av allt att döma gjort sin sista match i Seattle. Han kommer trejdas under sommaren.

– Jag kan bekräfta att vi har haft positiva samtal med general managern Jason Botterill, och han har gått med på att trejda Shane i sommar till ett lag som är i behov av en ung toppcenter, säger Wrights agent Kurt Overhardt till Sportsnet.

Wright var på väg bort redan under säsongen, då Seattle Kraken uppgavs vara villiga att trejda bort honom för en mer spetsig forward under det som var lagets slutspelspush. I slutändna missade de slutspelet för fjärde gången på fem NHL-säsonger.

Shane Wright har ett år kvar på sitt rookiekontrakt, som har en lönetaksträff på ungefär 866 000 dollar.