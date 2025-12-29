Simon Edvinsson blev matchhjälte för Detroit Red Wings i natt. Det efter en tavla av Dennis Hildeby i övertiden.

Toronto Maple Leafs förlorade därmed matchen med 3-2.

Simon Edvinsson avgjorde matchen – efter Dennis Hildebys tavla.

Det var drygt två minuter in i övertiden som Dennis Hildeby försökte renspela Auston Matthews för ett potentiellt avgörande för Leafs. Då blev det en misslyckad passning som hamnade rakt hos Simon Edvinsson. Landsmannen gjorde då inga misstag utan satte dit 3-2-målet.

Matchen blev därmed avgjord och extrapoängen gick till Detroit.

— Jag såg en möjlighet när målvakten var ute. Jag såg chansen och tog den. För en gångs skull satte jag pucken i mål, säger Edvinsson till NHL.com.

Dennis Hildeby, som har varit bra sedan han kom upp i NHL, räddade 33 av 35 skott innan avgörandet kom.

— Jag tänkte att vi kunde få ett friläge om jag fick pucken till Matthews. Det var rätt beslut, men jag borde ha använt båda händerna istället för att försöka lyfta pucken med en hand, säger han själv om situationen.

Övriga målskyttar i matchen var Moritz Seider och Mason Appleton för Red Wings och Matthew Knies och Nic Robertson för Leafs. Lucas Raymond och Albert Johansson hade en varsin assist i matchen.