Tampa Bays fina svit mot Nashville fortsätter

Nashville är lite av ett drömmotstånd för Tampa Bay. På söndagen vann Tampa Bay på nytt – den här gången hemma i Benchmark International Arena. Matchen i NHL slutade 3–2 (0–0, 1–1, 2–1). Det var Tampa Bays fjärde raka seger mot Nashville.

I en tidigare match under dagen förlorade Nashville på hemmaplan mot Montreal med 1–4.

Första perioden blev mållös.

Det var först 8.31 in i andra perioden som Nashville tog ledningen genom Joakim Kemell efter förarbete av Filip Forsberg och Justin Barron. Efter 13.32 i andra perioden slog Jake Guentzel till framspelad av Darren Raddysh och Charle-Edouard D’Astous och kvitterade för Tampa Bay.

Tampa Bay tog ledningen med 2–1 genom Brandon Hagel på pass av Jake Guentzel efter 4.33 i tredje perioden.

Nashville kvitterade till 2–2 genom Filip Forsberg tidigt i perioden av perioden.

Tampa Bay kunde dock avgöra till 3–2 efter 6.52 i tredje perioden genom Corey Perry.

Jake Guentzel gjorde ett mål för Tampa Bay och två målgivande passningar.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tampa Bay med 5–2.

Tampa Bay tar sig an Montreal i nästa match hemma onsdag 1 april 01.00. Nashville möter Los Angeles borta fredag 3 april 04.30.

Tampa Bay–Nashville 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

NHL, Benchmark International Arena

Andra perioden: 0–1 (28.31) Joakim Kemell (Filip Forsberg, Justin Barron), 1–1 (33.32) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Charle-Edouard D’Astous).

Tredje perioden: 2–1 (44.33) Brandon Hagel (Jake Guentzel), 2–2 (44.53) Filip Forsberg (Fjodor Svetjkov, Adam Wilsby), 3–2 (46.52) Corey Perry (Jake Guentzel, Emil Lilleberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-2-0

Nashville: 2-0-3

Nästa match:

Tampa Bay: Montreal Canadiens, hemma, 1 april 01.00

Nashville: Los Angeles Kings, borta, 3 april 04.30