Svensken ska spela sin 1000:e NHL-match: ”Jag har mer i mig”

Marcus Johansson, 35, har varit i NHL sedan 2010.

I natt kommer han att spela sin 1000:e match i ligan.

Marcus Johansson, 35, går mot en historisk milstolpe i NHL.

Den skånske forwarden Marcus Johansson, 35, har stått för en lång och stark NHL-karriär. I våras började rykten gå om en hemflytt till Sverige men när han var bland de främsta svenska spelarna under hemma-VM i våras stod det nog ganska tydligt för många att det var för tidigt.

Det blev ingen flytt tillbaka till Färjestad, där han slog igenom. I stället fick han ett nytt avtal med Minnesota Wild i NHL – och redan natten mot måndag kan han nå upp i en historisk milstolpe genom att ha spelat 1000 matcher i världens bästa liga. Då ställs Johansson mot Calgary Flames, där en av de få andra svenskar som är över 1000 matcher spelar; Mikael Backlund.

”Jag har mer i mig”

Johansson skulle med den noteringen bli den 21:a spelaren från Sverige att nå 1000 matcher och en av bara fem aktiva. Övriga är Victor Hedman, Erik Karlsson, tidigare nämnda Mikael Backlund och Oliver Ekman-Larsson.

Och fler matcher kommer det att bli, det lovar han.

– Jag känner att jag har mer i mig, säger han till The Athletic.

Hittills har Johansson gjort 14 poäng på 16 matcher i NHL – ett bra facit för forwarden. Tidigare under karriären har han vunnit SM-guld med Färjestad och tagit ett OS-silver med landslaget.

