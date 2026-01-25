Svensken med NHL debut – då bröts långa sviten

Simon Lundmark, 25, har debuterat i NHL.

Efter fyra och ett halvt år i AHL gjorde han i natt sin första match i världens bästa liga för Tampa Bay Lightning.

Då bröts Tampas otroliga svit på 15 raka matcher med poäng.

Simon Lundmark, Tampa, gjorde debut. Foto: Bildbyrån

I Simon Lundmarks NHL-debut spelade han mycket med Pontus Holmberg, men det blev inte jättelyckat för ett skadedrabbat Tampa.

Columbus otroliga lördag på hemmais räckte för att knäcka det Tampa som länge sett oslagbart ut. Mason Marchment gjorde ett hattrick och en assist utöver det. Charlie Coyle stod för tre poäng varav ett mål och två assister, vilket Adam Fantilli också lyckades med.

”Enormt viktigt för oss”

Matchen i sig var kaotisk. 4–2 efter en period, och innan Tampa Bay hämtade upp till 4–4. Men innan perioden var slut stod det 6–4. Därifrån hade inte Tampa mycket att säga till om.

– Bara att vi kunde hålla foten på gasen och fortsätta att frustrera dem, det var enormt viktigt för oss, säger hattricksskytten Marchment, enligt NHL.com.

Sviten med raka matcher med poäng är då över, efter 15 raka varav 14 segrar och en övertidsförlust. 2018/19 och 2003/04 nådde man till 16 och 18 raka matcher med poäng. Men nu får Jon Coopers lag inte chansen att klara av det.

Source: Simon Lundmark @ Elite Prospects