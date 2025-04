Svenske veteranen får nytt kontrakt – efter succésäsongen

Anton Blidh, 30, blir kvar i New York Rangers organisation.

Det står klart efter att veteranen har skrivit ett nytt tvåårsavtal.

30-åringen har stått för karriärens bästa AHL-säsong med sitt Hartford Wolf Pack, efter 30 poäng på 66 matcher. Nu står det klart att han får ett nytt avtal som sträcker sig över två säsonger. Avtalet är ett tvåvägskontrakt som möjliggör spel i både NHL och AHL. Under säsongen har Blidh dessutom fått bära rollen som assisterande lagkapten för Hartford.

Anton Blidh draftades av Boston Bruins i NHL-draften 2013. Detta som nummer 180 totalt. Men den i Frölunda fostrade forwarden har aldrig lyckats med att riktigt etablera sig i NHL, sedan han säsongen 2015/16 åkte till USA.

Har inte spelat i NHL på ett år

I stället har det för det mesta blivit spel i AHL. Under tiden i Nordamerika har han tillhört Boston Bruins, Colorado Avalanche och New York Rangers. Senast han spelade i NHL var under förra säsongen. Då gjorde han en match för New York Rangers den 13 januari i förlustmatchen mot Washington Capitals.

Totalt har det blivit tolv poäng på 85 matcher i världens bästa liga, men desto fler i AHL.

461 matcher och 158 poäng står han noterad för i farmarligan.