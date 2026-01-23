Svenske OS-backen går mot debut – i nya NHL-klubben

I natt ställs Vegas Golden Knights mot Toronto Maple Leafs i Toronto.

Då kan Rasmus Andersson göra debut.

”Han förväntas göra sin debut i Toronto”, meddelar den välrenommerade NHL-journalisten David Pagnotta.

Rasmus Andersson kan debutera för Vegas i natt Foto: Bildbyrån

Rasmus Andersson trejdades nyligen från Calgary Flames, efter drygt tio och ett halvt år i den kanadensiska klubben. För första gången i sin karriär väntar nu spel på annat håll – nämligen i USA och Vegas Golden Knights.

Därmed har han flyttat till en klubb där han har större chanser att vinna, i alla fall sett till den överskådliga framtiden. Men ännu har det inte blivit något debut för svensken, efter att ha bytt klubb i söndags.

Får till slut debutera

I stället har Rasmus Andersson väntat på besked kring arbetstillstånd och andra formella steg. Men imorse kom beskedet att han är med i den resande truppen som åker ut på road trip nu framöver.

Strax efter midnatt, vid 01.00 i natt, kan det bli debut-dags för skåningen.

David Pagnotta, en välrenommerad NHL-journalist, rapporterade nu på kvällen svensk tid att han förväntas göra sin debut i Toronto, när Vegas ställs mot Maple Leafs på bortais.

Om några veckor reser han med resten av Sam Hallams Tre Kronor-trupp till Milano för spel i den OS-turnering som står runt hörnet.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects