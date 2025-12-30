Svenskarna bakom allt i segern

Vancouver Canucks besegrade Seattle Kraken med 3–2 efter straffar under tisdagsmorgonen.

Då låg lagets svenskar bakom allt i segermatchen.

Linus Karlsson stod för ett av Vancouvers mål i segermatchen.

Foto: Lindsey Wasson/AP/Alamy

Det var minst sagt en svensk prägel på Vancouver Canucks seger mot Seattle Kraken under den tidiga tisdagsmorgonen, svensk tid.

Vancouver vann matchen med 3–2, där samtliga Canucks mål i matchen gjordes av svenskar.

Först inledde Linus Karlsson bortalagets målskytte i matchen genom att kvittera till 1–1 i den första perioden, med vad som var hans nionde mål för säsongen. I mittperioden såg därefter Elias Pettersson till att kvittera matchen till 2–2, vilket blev ordinarie matchtids sista mål. Efter en mållös förlängning väntade straffläggning, där fem raka straffar missades innan Liam Öhgren klev fram och satte den sista straffen och ordnade bonuspoängen till Canucks.

23 poäng på 30 matcher för Elias Pettersson

Öhgren noterades även för en passningspoäng på Karlssons 1–1-mål i den första perioden, samtidigt som Tom Willander fanns med i förarbetet till Petterssons 2–2-mål i mittperioden.

Poängbäst bland lagets svenskar är Elias Pettersson, som på 30 matcher noterats för 23 poäng (9+14). Bakom honom är Linus Karlsson näst poängbäste svensk med 16 poäng (9+7), följt av Tom Willander (tio poäng), Marcus Pettersson (sju poäng), Elias Pettersson den yngre (sex poäng), Liam Öhgren (fyra poäng) och Jonathan Lekkerimäki (två poäng).

Seattle Kraken – Vancouver Canucks 2–3 e. str

Seattle: Jared McCann (6), Ryan Winterton (3).

Vancouver: Linus Karlsson (9), Elias Pettersson (9).