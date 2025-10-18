Straffar avgjorde för Vancouver i bortasegern mot Chicago
Chicago mötte Vancouver borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Vancouver vinna med 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0). Brock Boeser blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
Washington nästa för Vancouver
Chicago tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Vancouver reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jake Debrusk och Max Sasson i andra perioden. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Vancouver vann straffläggningen efter att Brock Boeser satt den avgörande straffen.
Det här var Chicagos fjärde uddamålsförlust den här säsongen.
I nästa match möter Chicago Anaheim Ducks hemma på måndag 20 oktober 01.00. Vancouver möter Washington söndag 19 oktober 18.30 borta.
Chicago–Vancouver 2–3 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 0–1)
NHL, United Center
Första perioden: 1–0 (12.40) Ryan Donato (André Burakovsky, Artjom Levsjunov), 2–0 (19.13) Tyler Bertuzzi (Sam Rinzel).
Andra perioden: 2–1 (26.49) Jake Debrusk (Conor Garland, Quinn Hughes), 2–2 (33.42) Max Sasson (Filip Hronek, Linus Karlsson).
Straffar: 2–3 (65.00) Brock Boeser.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Chicago: 2-2-1
Vancouver: 3-0-2
Nästa match:
Chicago: Anaheim Ducks, hemma, 20 oktober
Vancouver: Washington Capitals, borta, 19 oktober
