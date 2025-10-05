Stora beslutet närmar sig: ”Kunde inte sova i natt”

Sanningens ögonblick närmar sig för Detroit Red Wings-talangerna Michael Brandsegg-Nygård och Axel Sandin Pellikka.

Den tidigare Skellefteå-duon har imponerat – och nu ska de snart få beskedet om de får spela i NHL.

– Jag har ingen aning var jag ska spela, jag kommer nog inte sova så mycket, erkänner Axel Sandin Pellikka för media efter matchen mot Toronto i natt.

Brandsegg-Nygård och Sandin Pellikka närmar sig gallringen Foto: Bildbyrån

Natten till fredag drar Detroit Red Wings säsong i gång. Då tar man emot Montreal Canadiens i premiären av NHL.

Natten till söndagen var det dags för NHL-genrep och då klev två tidigare Skellefteå-spelare fram stort.

Michael Brandsegg-Nygård gjorde två mål och Axel Sandin Pellikka gjorde två assister i matchen. Dessutom klev Albert Johansson fram med ett mål och såväl Lucas Raymond som Simon Edvinsson (2) stod för assister.

”Jag kommer nog inte sova så mycket”

William Nylander gjorde 4–2 målet för Toronto i en match där Detroit vände 3–5 till seger 6–5 efter förlängning.

För Detroits del satte det punkt för en försäsong där Michael Brandsegg-Nygård avslutade med poäng i tre raka matcher och både han och Axel Sandin Pellikka har sett till att höja sina aktier inför den stundande säsongen.

Inom 48 timmar lär de få beskedet om det blir spel i NHL eller AHL.

– Jag har ingen aning var jag ska spela, jag kommer nog inte sova så mycket. Jag är redo för vad som än väntar, vi ser vad som händer.

Sandin Pellikka menar att han och Brandsegg-Nygård pratar mycket om det som väntar.

– Ja, det gör vi, vi är nervösa över vad som ska hända och vi vill så klart spela i det här laget. Sen har han visat att han är en fantastisk spelare och det är bara att mata honom i powerplay med puckar.

Även Brandsegg-Nygård vet var han har sin tidigalagkamrat

– Oja, jag kunde inte sova i natt och och vi har pratat mycket. Vi båda drömmer om att vara här och det hade betytt mycket att tillhöra laget redan nu.