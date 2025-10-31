Colorado ny serieledare efter seger mot Vegas

Colorado vann med 4–2 mot Vegas

Brent Burns matchvinnare för Colorado

Andra raka segern för Colorado

Colorado slog Vegas borta med 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) och är ny serieledare i NHL efter elva spelade matcher, två poäng före Utah. Utah har dock en match mindre spelad. Vegas ligger på första plats i tabellen.

Vegas–Colorado – mål för mål

Colorado startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 41 sekunder slog Martin Necas till framspelad av Cale Makar och Devon Toews. Efter 4.41 i andra perioden nätade Brock Nelson på pass av Jack Drury och gjorde 0–2. Vegas reducerade dock till 1–2 genom Tomas Hertl tidigt i tredje perioden av perioden.

Colorado utökade ledningen på nytt genom Brent Burns efter 10.14.

Vegas gjorde 2–3 genom Mitch Marner efter 12.04 av perioden.

Colorado kunde dock avgöra till 2–4 med 1.38 kvar av matchen genom Cale Makar.

Martin Necas gjorde ett mål för Colorado och två assist.

Nästa motstånd för Vegas är Detroit. Lagen möts onsdag 5 november 04.00 i T-Mobile Arena. Colorado tar sig an San Jose borta lördag 1 november 21.00.

Vegas–Colorado 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (0.41) Martin Necas (Cale Makar, Devon Toews).

Andra perioden: 0–2 (24.41) Brock Nelson (Jack Drury).

Tredje perioden: 1–2 (42.51) Tomas Hertl (Shea Theodore, Mitch Marner), 1–3 (50.14) Brent Burns (Martin Necas), 2–3 (52.04) Mitch Marner (Tomas Hertl, Ben Hutton), 2–4 (58.22) Cale Makar (Martin Necas, Nathan MacKinnon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Colorado: 2-2-1

Nästa match:

Vegas: Detroit Red Wings, hemma, 5 november

Colorado: San Jose Sharks, borta, 1 november