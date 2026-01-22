Smällen: Storstjärnans skada allvarlig

New Jersey Devils har gjort en besvikelse till säsong.

Nu kan det bli ännu svårare för laget att nå slutspel.

Klubben meddelar nu att Luke Hughes blir borta under en längre period.

New Jersey Devils får klara sig utan Luke Hughes.

Foto: Bildbyrån

New Jersey Devils har fyra poäng upp till den sista slutspelsplatsen i den östra konferensen.

Nu kan det bli ännu tuffare att nå slutspel.

Häromdagen fick Luke Hughes bryta matchen mot Calgary Flames skadad. Det visade sig att 22-åringen har dragit axeln ur led. På torsdagen står det nu klart att Devils har satt honom som LTIR, det vill säga att han är långtidsskadad. Hur lång skadefrånvaron blir är ännu inte klar.

Men enligt Emily Kaplan på ESPN kommer han inte att opereras och i stället rehabas för sin skada. Till en början kommer han att behöva rehaba igenom hela OS-uppehållet för att sedan testas vidare.

Det innebär samtidigt att man kallar upp Colton White från farmarlaget Utica Comets i AHL.