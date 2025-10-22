Elias Petterssons Vancouver hade inte en susning i natt.

Pittsburgh Penguins körde över kanadensarna – och då passade Sidney Crosby på att slå ett rekord.

Sidney Crosby har nu gjort flest poäng i Penguins historia. Foto: Bildbyrån

Det har varit trejdrykten runt Sidney Crosby länge.

Men trots allt är hans generations största NHL-spelare kvar i klubben han vann tre Stanley Cup med på 00- och 10-talet. Natten till onsdag blev han till slut historisk och klev upp som den bästa poänggöraren i Pittsburghs historia. Detta före legendarer som Mario Lemieux, som han klev förbi, Evgeni Malkin, Jaromir Jagr och Kris Letang.

I och med ett mål i nattens storseger mot Vancouver Canucks, klev han upp på 1896 poäng.

– Det tog mig ungefär 500 matcher till, jag har haft turen att få vara här länge och spela med några bra spelare. Det är så jag ser på det, säger han till NHL.com.

Vände och vann stort

Han passade även på att hylla just Lemieux.

– Att få ha någon som Lemieux och hans familj närvarande gjorde allt normalt för mig som en ung spelare. De fanns vad jag än behövde och jag kan inte sätta ord på vad det betyder. Familjen betyder en hel del för mig och relationen vi har och allt de har gjort för mig.

I matchen tog Vancouver ledningen – innan Pittsburgh vände och vann stort med hela 5–1.

Det var Sidney Crosbys 3–1 mål sent i den andra perioden som blev historiskt, efter att han spelats fram av Rickard Rakell. Pittsburgh Penguins har inlett säsongen positivt och har spelat in tio poäng, det vill säga fem segrar, på sju matcher.

För närvarande är man inne på en tre matcher lång segersvit.