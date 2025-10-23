SHL-bekantingen får tränarjobb i NHL

Under sin karriär spelade Sergejs Naumovs elitseriehockey med Leksand och Djurgården.

Efter karriären har lettländaren arbetat som målvaktstränare – och nu anställs 56-åringen som ny målvaktstränare i New York Islanders.

Sergejs Naumovs blir målvaktstränare i New York Islanders.

Foto: Bildbyrån & Imago

Minns ni Sergejs Naumovs?



Den lettiske målvakten anslöt till Leksand under säsongen 2000/01 och gjorde nio matcher för klubben, innan han säsongen därpå var förstemålvakt i dåvarande regerande mästaren Djurgården. Därefter försvann Naumovs från svensk ishockey innan han lade plockhandsken på hyllan 2009.



Sedan dess har han varit målvaktstränare, mestadels i KHL men sedan förra året i Nordamerika.



Då blev Naumovs målvaktstränare i New York Islanders farmarlag Bridgeport Islanders, men nu befordras 56-åringen och blir NHL-klubbens nya målvaktstränare. Detta sedan Piero Greco fått sparken sex matcher in på den här säsongen efter att ha tillhört organisationen sedan 2018.



– Piero har gjort ett fantastiskt jobb för organisationen under de senaste sju åren. Vi kände bara att just nu var rätt tidpunkt för att göra en omstart med våra målvakter. Det finns förstås en historik med Sergejs och Ilja. Vi tog helt enkelt beslutet att gå vidare och göra en liten nystart för våra målvakter, säger general managern Mathieu Darche till New York Post.

Jobbade ihop i CSKA Moskva

Naumovs och Islanders stjärnmålvakt Ilja Sorokin har ett förflutet, då 56-åringen var målvaktstränare för Sorokin i CSKA Moskva mellan 2018 och 2020, innan Sorokin lämnade för spel i NHL.



Den ryske burväktaren har haft en motig start på säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 87,3 procent efter sex spelade matcher. Om målvaktens svaga start på säsongen spelade in i beslutet att sparka Greco?



– Jag tror att du vet svaret, säger tränaren Patrick Roy till New York Post.







