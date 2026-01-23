Uppgifter: Kan trejda bort jättetalangen

Shane Wright, 22, har en tung säsong i Seattle Kraken.

Enligt TSN kan draftfyran då trejdas bort av Seattle – i jakten på en toppforward.

Shane Wright uppges kunna offras av Seattle Kraken. Foto: Kevin Ng/AP Photo/Alamy

Seattle Kraken innehar just nu den sista wild card-platsen på den västra sidan av NHL. Laget har dock framför allt burits upp av en stark defensiv men har annars haft stora bekymmer i det offensiva spelet. Krakens 137 gjorda mål är faktiskt sjätte sämst i NHL den här säsongen.

Därför har Seattle varit öppna med sina ambitioner om att stärka offensiven för att göra en push och cementera sig som ett slutspelslag. Eftersom att Kraken har flera starka centrar ska klubben vara på jakt efter en toppforward – och kan offra en av sina största talanger för att få till en trejd.

Enligt TSN överväger Seattle Kraken nämligen att trejda bort storlöftet Shane Wright, 22, i en eventuell trejd för att få en toppforward i utbyte.

– De känner att de har tillräckligt med djup i mitten av banan för att använda en center i en trejd för att få en ytterforward. Andra lag har fått veta att general managern Jason Botterill lyssnar på bud för Shane Wright. Det är ingen brådska just nu för Kraken och de skulle sannolikt kräva ett högt pris för att släppa Wright, säger insidern Darren Dreger i TSN:s ”Insider Trading”.

Shane Wright föll i NHL-draften – nu kan han trejdas

Shane Wright pekades tidigt ut som favorit att gå som draftetta 2022. Han föll sedan ju närmare draften kom och valdes till slut som fjärde spelare sedan Juraj Slafkovský, Simon Nemec och Logan Cooley alla gått före Wright. Efter NHL-draften fick stortalangen begränsat med speltid i Seattle vilket ledde till att han skickades tillbaka till juniorligan OHL. Under sin andra säsong i Kraken blev han nedskickad för spel i farmarlaget Coachella Valley Firebirds. Där gjorde Wright 47 poäng på 59 matcher i AHL.

Till förra säsongen tog Shane Wright en permanent plats i Seattle Kraken och visade även upp ett fint spel. Han landade på 19 mål och 44 poäng på 79 matcher under sin rookie-säsong i NHL och kom fyra i Seattles interna poängliga. Under årets säsong har det sedan gått desto tyngre för kanadensaren. Han har bara noterats för 17 poäng på 49 matcher och är tia i Krakens interna poängliga. Med sitt nuvarande poängsnitt skulle Wright landa in på blott 29 poäng efter 82 matcher.

Nu skulle årets säsong alltså kunna bli hans sista i Seattle, om trejdryktena stämmer.

Source: Shane Wright @ Elite Prospects