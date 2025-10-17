Seger för Vancouver efter vändning mot Dallas

Vancouver vann med 5–3 mot Dallas

Conor Garland avgjorde för Vancouver

Dallas nu tredje, Vancouver på fjärde plats

Hemmalaget Dallas hade ledningen efter första perioden i matchen mot Vancouver, men efter första pausen fick Vancouver rejäl utdelning. Laget gjorde fyra raka mål och Dallas orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–5 (2–0, 0–4, 1–1) i matchen i NHL.

Chicago nästa för Vancouver

Dallas tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Vancouver vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–0 till 2–4 i andra perioden. Wyatt Johnston reducerade dock för Dallas med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Vancouver kunde dock avgöra till 3–5 med 37 sekunder kvar av matchen genom Quinn Hughes.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Vancouver är på fjärde plats.

I nästa omgång har Dallas St Louis borta i Enterprise Center, söndag 19 oktober 01.00. Vancouver spelar borta mot Chicago lördag 18 oktober 02.30.

Dallas–Vancouver 3–5 (2–0, 0–4, 1–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (4.31) Mavrik Bourque (Thomas Harley, Radek Faksa), 2–0 (19.21) Mikko Rantanen (Jason Robertson, Roope Hintz).

Andra perioden: 2–1 (26.45) Filip Chytil (Evander Kane, Filip Hronek), 2–2 (28.52) Brock Boeser (Quinn Hughes, Elias Pettersson), 2–3 (30.08) Max Sasson (Tyler Myers), 2–4 (38.54) Conor Garland.

Tredje perioden: 3–4 (57.53) Wyatt Johnston (Tyler Seguin, Jason Robertson), 3–5 (59.23) Quinn Hughes (Conor Garland, Filip Hronek).

Nästa match:

Dallas: St Louis Blues, borta, 19 oktober

Vancouver: Chicago Blackhawks, borta, 18 oktober