Seger för Los Angeles med 2–1 efter förlängning

Adrian Kempe avgjorde för Los Angeles

St Louis nu sjätte, Los Angeles på sjätte plats

Los Angeles har haft en tuff period med fyra förluster i följd i NHL. Men borta mot St Louis bröts den sviten. Det blev 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1) efter förlängning i matchen i Enterprise Center.

Adrian Kempe stod för Los Angeles avgörande mål 1.50 in i förlängningen.

Dallas nästa för Los Angeles

Den första perioden slutade 0–0. 1.50 in i andra perioden spräckte Los Angeles nollan genom Alex Laferriere framspelad av Adrian Kempe. Justin Faulk kvitterade för St Louis efter 2.28 in i tredje perioden assisterad av Robert Thomas och Jordan Kyrou. I förlängningen tog det 1.50 till Los Angeles avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Adrian Kempe, framspelad av Andrej Kuzmenko och Kevin Fiala.

Det här var Los Angeles andra uddamålsseger.

För St Louis gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Los Angeles är på sjätte plats.

Fredag 24 oktober spelar St Louis hemma mot Utah Mammoth 02.00 och Los Angeles mot Dallas borta 03.00 i American Airlines Center.

St Louis–Los Angeles 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–1)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 0–1 (21.50) Alex Laferriere (Adrian Kempe).

Tredje perioden: 1–1 (42.28) Justin Faulk (Robert Thomas, Jordan Kyrou).

Förlängning: 1–2 (61.50) Adrian Kempe (Andrej Kuzmenko, Kevin Fiala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 3-1-1

Los Angeles: 1-2-2

Nästa match:

St Louis: Utah Mammoth, hemma, 24 oktober

Los Angeles: Dallas Stars, borta, 24 oktober