Legendarens besked: Lämnar NHL-klubben

En ny förändring skakar NHL när Seattle Kraken meddelar att legendaren Ron Francis kliver av sin topproll efter säsongen – och lämnar över ansvaret till Jason Botterill.

Ron Francis lämnar sin position i Seattle Kraken. Foto: AP Photo/Jason Redmond

När NHL:s grundserie går mot sitt slut fortsätter stora förändringar att prägla ligan.

På onsdagen meddelade Seattle Kraken att Ron Francis kommer att lämna sin roll som President of Hockey Operations efter säsongen 2025/26.

När Francis kliver av tar nuvarande general manager och vice vd Jason Botterill över ansvaret för hockeyverksamheten.

Francis utsågs till klubbens första general manager i juli 2019, inför lagets inträde i ligan säsongen 2021/22. Trots lågt ställda förväntningar på en expansionsklubb nådde Seattle relativ framgång under de första åren. Redan under sin andra säsong tog laget sig till slutspel och stod för en skräll när man slog ut regerande mästarna Colorado Avalanche i första rundan.

Utvecklingen har dock inte fortsatt i samma riktning. Kraken har missat slutspelet de två senaste säsongerna. Inför årets säsong tog Francis klivet upp till rollen som President of Hockey Operations och lämnade över GM-posten till Botterill.

Den här säsongen har laget spelat ihop 75 poäng på 77 matcher och ligger på sjätte plats i Pacific Division. Mycket talar för att klubben missar slutspelet för fjärde gången på sina fem första år i ligan. Det är dock oklart om beslutet att gå skilda vägar har koppling till lagets sportsliga resultat.

Francis hade en nyckelroll i uppbyggnaden av organisationen – från att vara med och ta fram klubbens namn och träningsanläggning till att välja AHL-lag och anställa Dave Hakstol som första huvudtränare.

Innan tiden i Seattle arbetade Francis i sju år inom Carolina Hurricanes organisation, där han först var director of hockey operations och senare general manager under sina fyra sista år.

Som spelare hade Francis en legendarisk karriär. Han vann två Stanley Cup-titlar med Pittsburgh Penguins och är fortfarande Hurricanes främsta poängplockare genom tiderna. Hans 1 798 poäng på 1 731 matcher gör honom till den femte bästa poängplockaren i NHL:s historia. År 2007 valdes han in i Hockey Hall of Fame.