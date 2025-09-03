Köper ut 21-åringen – efter kontroversen
Rodwin Dionicio köps ut av Anaheim Ducks. Den lovande backen hamnade i blåsväder förra säsongen och ser nu ut att dumpas av NHL-klubben.
Anaheim väljer att avbryta samarbetet med en av sina backtalanger. Det handlar om Rodwin Dionicio som de skrev ett rookiekontrakt med inför den gångna säsongen. Redan efter 24 AHL-matcher började det däremot knaka i samarbetet.
Det rapporterades bland annat om bråk med lagkamrater.
Och under en match ska han sedan ha spottat mot en motståndare. Något som gav 21-åringen en tre matcher lång avstängning. Den gick däremot aldrig i lås för efter den matchen valde Ducks att låna ut löftet till Schweiz och Biel-Bienne.
Nu ser det också ut som att det är där Rodwin Dionicio kommer att spela den kommande säsongen. Backen gjorde nio poäng på 24 matcher i AHL under den förra säsongen. Tidigare har han även spelat juniorhockey och även tre junior-VM för Schweiz.
