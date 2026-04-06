Svensken NHL:s hetaste målskytt – och veckans bästa spelare

Rickard Rakell har prickat in storformen – och leder just nu Pittsburgh Penguins offensiv med besked. Den svenske forwarden utsågs till veckans första stjärna i NHL efter att ha svarat för sju mål och åtta poäng på fem matcher, där han gjorde mål i samtliga framträdanden.

Rickard Rakell har inte gått att stoppa senaste tiden.

Rakell var en nyckelfaktor när Penguins vann fyra av fem matcher under veckan och återtog andraplatsen i Metropolitan Division. Han inledde målskyttet med två fullträffar i en klar seger mot New York Islanders och följde upp med ytterligare mål i matcher mot Detroit och Tampa Bay. Veckan avslutades i storstil – först med två poäng i en målrik vinst mot Florida, innan han satte två nya mål i nästa möte, där ett av dem blev matchavgörande.

Den 32-årige svensken har nu noterats för poäng i 16 av sina 17 senaste matcher och står totalt på 48 poäng (24+24) på 57 matcher den här säsongen. Under den senaste perioden har han i princip dubblat sin produktion och vuxit ut till en av Penguins absolut viktigaste spelare i jakten på en slutspelsplats.

Rickard Rakell – veckans första stjärna i NHL

Utöver målskyttet har Rakell bidragit med ett effektivt och uppoffrande spel över hela banan, vilket gjort honom till en komplett offensiv kraft. Hans nuvarande målsvit på fem raka matcher är dessutom bara ett från hans personliga rekord i NHL.

Bakom Rakell utsågs New Jerseys Jack Hughes, som stod för nio poäng, till veckans andra stjärna medan St. Louis Robert Thomas, som bland annat noterades för sitt första hattrick i karriären, var veckans tredje stjärna.

Source: Rickard Rakell @ Elite Prospects