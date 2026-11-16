Närmar sig Rick Tocchet slutet i Flyers?

Foto: Bildbyrån och X (GinoHard).

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I förra veckan uppgav insidern Kevin Weekes att Philadelphia Flyers ryske forward Matvej Mitjkov är så pass missnöjd med tillvaron att han vill komma bort från NHL-klubben. Det delvis efter förra säsongens skriverier om den knepiga relationen med tränaren Rick Tocchet.

Nu har också fansen skickat ett tydligt budskap till 62-åringen i båset.

Under söndagseftermiddagen, inför Flyers 2–5-förlust mot Edmonton Oilers, flög ett flygplan över Xfinity Mobile Arena i Philadelphia. Bakom syntes en stor banner med texten “Fire Rick Tocchet” (sparka Rick Tocchet).

Det hela togs emot på blandat vis av Flyers-fansen där vissa pekar på att Tocchet tog laget till slutspel förra året. Samtidigt sitter klubben just nu på endast 18 poäng efter 23 matcher, vilket ger en bottenplacering sett till hela Eastern Conference.

Stormen kring Tocchet och Mitjkov förra säsongen kom efter hård kritik från tränaren. Det hela ledde till att stortalangen, född 2004, gick ner 13 kilo inför 2026/27, för att undvika petningar och kritik. Det har gett elva mål och sex assist i inledningen av säsongen. Något som tar den 21-årige forwarden närmre 60 poängsstrecket som han nådde första året i NHL, 2024/25.

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