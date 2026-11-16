Tangerar Gretzkys rekord – förlänger sviten till 22 matcher

Connor McDavid förlänger poängsviten till 22 matcher och tangerar ett Wayne Gretzky-rekord. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Connor McDavid får ishockey att se alldeles för enkelt ut under NHL-säsongen 2026/27. Nu har Edmonton Oilers superstjärna lagt ytterligare en imponerande milstolpe till sin meritlista.

I söndagens 5–2-seger mot Philadelphia Flyers noterades McDavid för ett mål och två assist. Därmed har han kommit upp i 41 assist på 22 matcher den här säsongen. Det innebär att han tangerar Wayne Gretzkys notering från säsongen 1984/85 för minst antal matcher för att nå 40 assist från en säsongsstart.

McDavid, 29, hade redan blivit den snabbaste spelaren i NHL:s historia att nå 30 assist under en säsong. Det skedde den 1 november, när han spelade fram till ett mål i 4–1-segern mot New York Rangers. Då hade han nått milstolpen efter endast 15 matcher.

Genom att skriva in sig i poängprotokollet även mot Philadelphia förlängde McDavid dessutom sin personliga rekordsvit till 22 matcher med poäng.

Connor McDavid trendar mot 200 poäng

Oilers lagkapten har länge varit en offensiv kraft av högsta klass, men den här säsongen har hans produktion nått närmast osannolika nivåer. Med sina tre poäng mot Flyers står McDavid nu på tolv mål och 41 assist, totalt 53 poäng, på 22 matcher.

Source: Connor McDavid @ Elite Prospects

Det innebär att han håller ett poängtempo som skulle ge 200 poäng över en hel säsong. En sådan bedrift har endast Wayne Gretzky lyckats med i NHL:s historia. Han nådde 200-poängsgränsen vid fyra tillfällen med Edmonton under 1980-talet.

Även om McDavid skulle tappa något av sitt nuvarande tempo har han goda möjligheter att slå sitt personliga poängrekord. Hans hittills mest produktiva säsong kom 2022/23, då han noterades för 64 mål och 89 assist, totalt 153 poäng, på samtliga 82 matcher.

Leon Draisaitl först till 20 mål

Den trefaldige Hart Trophy-vinnaren har lett Edmonton till 35 poäng på 22 matcher. Det räcker till förstaplatsen i Pacific Division.

Oilers fortsätter nu sin pågående sex matcher långa bortaturné. På tisdag väntar ett möte med Florida Panthers.

I 5–2-vinsten mot Philadelphia utmärkte sig även Leon Draisaitl med två mål och en assist. Den tyska superstjärnan blev därmed först i NHL till 20 mål den här säsongen – och detta på endast 22 matcher. 31-åringen är tvåa i NHL:s poängliga bakom McDavid med 41 poäng (20+21).

Philadelphia – Edmonton 2–5 (0–3, 2–0, 0–2)

Philadelphia: Cole Knuble (4), Noah Cates (3).

Edmonton: Leon Draisaitl 2 (20), Vasilij Podkolzin (10), Zach Hyman (4), Connor McDavid (12).