Målsuccén fortsätter – toppar NHL:s skytteliga

Pavel Dorofejev har sprutat in mål under säsongsinledningen.

I natt blev han målskytt på nytt när Vegas besegrade Carolina med 4–1 – och toppar nu skytteligan i NHL.

Pavel Dorofejev.

Foto: Candice Ward/AP/Alamy

Vegas Golden Knights skarpskytt Pavel Dorofejev har varit ett stort utropstecken under NHL:s säsongsinledning.



Forwarden stod för ett hattrick i premiären mot Los Angeles och har sedan dess gjort mål i strid ström, där han i natt blev målskytt på nytt när Vegas bortabesegrade Carolina med 4–1.



Dorofejev skrinnade sig till ett friläge med Frederik Andersen i den första perioden, innan han elegant överlistade den danske målvakten med en Peter Forsberg/Kenta Nilsson-liknande dragning till 2–0. Målet var 24-åringens sjunde på lika många matcher den här säsongen och nu toppar han NHL:s skytteliga tillsammans med Mark Scheifele (Winnipeg) och Shane Pinto (Ottawa).

Hyllas av storstjärnan: ”En av de bästa målgörarna jag sett”

24-åringen åkte över till Nordamerika under säsongen 2020/21 och började slå sig in i Golden Knights lag under säsongen 2022/23. Fjolårssäsongen blev Dorofejevs genombrottssäsong, då han öste in 35 mål och producerade totalt 52 poäng på 82 grundseriematcher, vilket gjorde honom till Vegas målbäste spelare.



– Han är en av de bästa målgörarna jag har sett och jag har spelat med några speciella spelare, sade Vegas storstjärna Mitch Marner om Dorofejev förra veckan.



Lagkamraten Jack Eichel stod för ett mål i matchen och toppar nu NHL:s poängliga med 16 poäng (6+10) på sju matcher. I nattens seger blev även William Karlsson målskytt, då han fastställde slutresultatet till 4–1 i tom kasse. Målet var Karlssons tredje fullträff för säsongen.



Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 4–1

Vegas: Jack Eichel (6), Pavel Dorofejev (7), Ivan Barbasjov (3), William Karlsson (3).

Carolina: Sebastian Aho (2).



