Ovetjkin når 30 – för 19:e (!) gången

För 19:e (!) gången i NHL-karriären har Aleksandr Ovetjkin nått 30 mål.

Med nattens fullträff är 39-åringen endast tolv ifrån att peta ner Wayne Gretzky från tronen.

– Jag behöver bara avsluta, säger Ovetjkin efter matchen.

Aleksandr Ovetjkin firar sitt mål mot Calgary. Foto: Bildbyrån/Geoff Burke.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Innan nattens möte mellan Washington Capitals och Calgary Flames var Gordie Howe, Johhny Bucyk and Teemu Selanne de enda NHL-spelarna i historien att göra 30 mål vid 39 års ålder eller äldre. 4.52 in i den tredje perioden såg Aleksandr Ovetjkin att ändra på detta faktum.



Den ryske stjärnan slog till med ett rappt skott från nedre delen av högra tekningscirkeln och klev upp på just 30 mål denna NHL-säsong samtidigt som han gav sitt Capitals hopp i matchen efter ett 0–2-underläge från första perioden.



Jonathan Huberdeau avgjorde med 3–1 för Calgary, men Washington, som toppar Eastern Conference, hade åtminstone fått se sin storstjärna närma sig Wayne Gretzkys rekordnoteringen på 894 mål, samt nå det där 30-strecket för 19:e (!) gången i NHL-karriären.



– Mina kedjekamrater och lagkamrater gör ett rätt bra jobb att hitta mig ute på isen och jag behöver bara avsluta, säger Ovetjkin efter matchen.

Då kan Ovetjkin slå rekordet

12 mål återstår nu för Ovetjkin upp till Gretzky på den där tronen. Något han skulle lyckas med 2 april om han håller sitt målsnitt på 0,71 över de 24 återstående matcherna av Capitals säsong.



– Han är unik. Det är inspirerande att spela med honom och se vad han är kapabel till. Det ger något att se upp till och inspireras av för resten av gruppen, att han vid den åldern fortfarande kan göra mål i det tempot. Det sätter ribban högt för resten av oss, säger Washingtons Lars Eller, enligt NHL.com.



Washington Capitals – Calgary Flames: 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Washington: Aleksandr Ovetjkin.

Calgary: Martin Pospisil, Matt Coronato, Jonathan Huberdeau.