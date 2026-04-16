Storhamar vinner norska Eliteserien för tredje året i rad.

Dominanten i norsk hockey slog ut Stavanger i match sex i går kväll.

Nu är Jacob Berglund, Isac Skedung, Amil Krupic och Olle Liss norska mästare.

Olle Liss och Amil Krupic bland guldhjältarna.

Foto: Bildbyrån/X

Storhamar börjar bli en stor dominant i den norska hockeyn. Under gårdagen blev det klart att man vinner det norska mästerskapet för tredje året i rad.

För två svenskar blev det den första seniorpokalen i karriären, däribland för Olle Liss och Isac Skedung. För den tidigare svenska mästaren med Växjö Lakers, Amil Krupic, blev det den andra pokalen. Men för den Malmö-födde norske landslagsmannen Jacob Berglund, var det tredje titeln i rad med klubben.

Svenskarna i Frisk får vänta på titeln

Storhamar, som spelar i ligans största arena och har ett enormt följe, har nu vunnit tio guld i Norge. De har fortfarande en bit upp till Vålerenga på 31 titlar, men som inte har vunnit sedan 2009.

I finalserien slog man ut Frisk Asker med 4–2 i matcher, och avgjorde på bortais i går kväll med en övertygande 4–1 seger.

Det blev en oerhört spännande avslutning, med två mål i öppen bur mot slutet till 3–1 och 4–1.

I Frisk Asker spelar Anton Björkman, Jacob Andersson och Hampus Gustafsson samt den Stockholmsfödde centern Tobias Lindström. Nästa år får laget ta ny sats mot framgång.