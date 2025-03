Oron i Tampa: Poängkungen klev av

Tampa Bay Lightning åkte på dubbla smällar inatt.

Mötet med Carolina Hurricanes slutade 1–4 – och poängkungen, Nikita Kutjerov, klev av.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Nikita Kutjerov har återigen varit en av Tampa Bay Lightnings främsta poängspelare under 2024/25, men i natt klev han av isen utan en poäng för andra matchen i rad.



Den 31-årige stjärnan, som tagit sig upp till 92 poäng hittills i år, spelade endast 15 minuter i 1–4-matchen mot Carolina Hurricanes. Detta efter att han lämnat isen mot slutet av den andra perioden. Anledningen till avbrottet är ännu oklart, men när tredje perioden satte igång saknades fortfarande forwarden.



Carolina satte spiken i kistan med 4–1 i den tredje perioden och efter matchen berättade Tampas coach, Jon Cooper, för media att Kutjerov mådde dåligt reda inför nedsläpp mot Hurricanes. Cooper hade däremot ingen ytterligare uppdatering kring statusen på sin spelare.



De två poänglösa matcherna för Kutjerov kom efter att han så sent som i förra veckan stod för fem poäng (1+4) över två matcher (Columbus och Buffalo). Förra säsongen slog stjärnan personligt rekord med hela 144 poäng under grundserien. 2024/25 kan han nå 119 med sitt nuvarande tempo – om han nu inte missar ytterligare minuter för sitt Tampa.

#GoBolts coach Jon Cooper in his postgame scrum said he did not have an update on Kucherov, who did not come out for the third period.