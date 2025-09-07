Vi har ett officiellt datum för NHL:s trade deadline för säsongen 2025/26. Den kommer att äga rum fredagen den 6 mars, enligt TSN och The Athletics insider Pierre LeBrun.

Connor McDavids Edmonton Oilers och Sam Reinharts Florida Panthers väntas förstärka sina lag i samband med trade deadline nästa år.

Foto: Jim Rassol-Imagn Images

Även om LeBruns inlägg på X inte anger vilken tid på dagen trade deadline infaller, är det säkert att anta att det blir klockan 21.00 svensk tid (15.00 EST) som det brukar vara.

Trade deadline är den sista dagen för lag att värva spelare som kan vara berättigade att delta i slutspelet. Lag kan fortfarande genomföra byten efter deadline, men spelare som flyttas i de affärerna kommer inte att få spela i sitt nya lags slutspelslag.

Deadlinen infaller 42 dagar innan grundserien 2025/26 avslutas, vilket är samma som under säsongerna 2022/23 och 2023/24, efter att deadline under säsongen 2024/25 endast låg 40 dagar före grundseriens slut. Denna tidsram var ett gemensamt beslut av NHL och spelarfacket NHLPA för att undvika att deadline infaller under en helg.

NHL trade deadline genomförs 6 mars 2026

Även om många byten sker under dagarna som leder fram till deadline, brukar den sista dagen alltid bjuda på mycket aktivitet. Förra säsongens deadline såg 24 byten genomföras, däribland när Carolina Hurricanes skickade Mikko Rantanen till Dallas Stars, Ottawa Senators värvade Dylan Cozens och Fabian Zetterlund från Buffalo Sabres respektive San Jose Sharks, samt när Florida Panthers säkrade en nyckelspelare till sitt Stanley Cup-vinnande lag i Brad Marchand från Boston Bruins.

Vilka toppnamn som blir aktuella för byten den här säsongen kommer vi inte att veta förrän vi ser hur bra eller dåliga vissa lag är, men några spelare som väntas dra till sig stor uppmärksamhet är Calgary Flames back Rasmus Andersson, Sharks back Mario Ferraro och Seattle Kraken-forwarden Mason Marchment.