NHL-svensken kvitt skadan – gör säsongsdebut i natt

Mattias Janmark, 32, gör säsongsdebut för Edmonton Oilers i natt.

Den svenske NHL-forwarden har saknats under inledningen av säsongen, men är nu tillbaka i truppen.

Mattias Janmark firar mål för Edmonton i semifinalen mot Dallas förra året. Foto: Bildbyrån

De senaste två åren har varit mardrömslika för Edmonton Oilers. Laget har presterat på en oerhört hög nivå under säsongerna för att sedan falla kort mot Florida Panthers, två gånger om.

Till laget har Mattias Janmark tillhört under båda säsongerna – och har varit en stabil komplementspelare för kanadensarna. Under försäsongen drog Janmark dock på sig en skada som hållit honom borta under säsongsinledningen. Kanske har hans frånvaro något med Oilers tunga start att göra.

Svensken ersätter Nugent-Hopkins

Efter 16 matcher ligger man på en 13:e plats av 16 i Western Conference, och har endast skrapat ihop fyra segrar under ordinarie tid. Men till nattens match mot Columbus Blue Jackets är Mattias Janmark till slut tillbaka i laget.

Det bekräftar tränaren Kris Knoblauch enligt Oilers-insidern Tom Gazzola på X. Beskedet kommer samtidigt som en skada på Ryan Nugent-Hopkins som blir borta i drygt en vecka.

Samtidigt kommer Curtis Lazar in i laget i stället för David Tomasek.