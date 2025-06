Succékedjan intakt – Pastrnaks sidekick förlänger

Under slutspurten av 2024/25 var de en av NHL:s farligaste kedjor.

Nu får Pastrnak, Lindholm och Geekie bygga vidare på samarbetet i Boston Bruins. Detta i och med ett sexårskontrakt för den sistnämnde.

– Vi var förmodligen en av de bästa kedjorna, om inte den bästa, i hela ligan, har Lindholm tidigare sagt till hockeysverige.se.

Morgan Geekie, Elias Lindholm och David Pastrnak. Foto: Bildbyrån (montage)..

Under slutet av 2024/25-säsongen satte Boston Bruins ihop en ny toppkedja med David Pastrnak, Elias Lindholm och Morgan Geekie. Den svenske stjärnan hade haft en tuff start efter flytten, men fick en nytändning som varade hela vägen in i hockey-VM på hemmaplan.



Nu står det klart att Bruins säkrat en fortsättning för denna framgångsrika trio.



Natten till måndag meddelas det nämligen att Pastrnaks sidekick, och Lindholms nya bekantskap, Morgan Geekie, har skrivit på ett sexårskontrakt med Bruins.



Restricted free agent-forwarden får en lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar per år. Det totala värdet för affären är därmed 33 miljoner dollar. Ett pris som Boston alltså är villiga att betala för att möjligen bygga vidare på det som Elias Lindholm själv beskrev som kanske den bästa kedjan i hela NHL under slutspurten av 2024/25.



– Jag fick en halvrisig start på säsongen med en skada som inte var optimal. Sedan mot slutet fick jag en bra chans att spela med (Morgan) Geekie och ”Pasta” (Pastrnak) och vi var förmodligen en av de bästa kedjorna, om inte den bästa, i hela ligan. Så jag kom hit med bra självförtroende, sade svensken till hockeysverige.se efter vinsten mot Danmark i bronsmatchen av hockey-VM.

Från 39 poäng till 33 mål

Den nu 26-årige Morgan Geekie valdes av Carolina Hurricanes i tredje rundan av NHL-draften 2017 och NHL-debutera sedan under 2019/20-säsongen. Detta efter spel i både WHL och AHL. Därifrån hamnade Geekie i Seattle Kraken till 2021/22, samma säsong som han senare representerade Kanada under VM.



Geekie flyttade till Boston Bruins som unrestricted free agent i juli 2023 och stod sedan för 39 poäng under sin första säsong. Därefter ökade produktionen till de 33 mål och 24 assist han producerade under det gångna året.