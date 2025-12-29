Mason Marchment tacklade Matthew Schaefer på ett farligt sätt. Då blev Columbus-forwarden en jagad man – och nedhuggen av Matthew Barzal.

Matthew Schaefer blev tacklad – och Mason Marchment nedhuggen. Foto: Bildbyrån & Skärmdump.

Det är inte den bästa idéen att spela på gränsen mot en av världens största talanger om du vill ha en lugn och fridfull match. Matthew Schaefer har tagit NHL med storm och omgående blivit en toppspelare i laget. Vi kan också konstatera att laget står upp för 18-åringen.

I nattens bortamatch mot Columbus bröt det ut ett rejält bråk i början av den andra perioden.

Supertalangen kom med fart in i mittzonen och såg ut att vara på väg förbi Mason Marchment. Då stoppade forwarden ut sitt ben och fick en kontakt med backen som flög genom mittzonen. Farligt nära en bentackling.

Det var något som givetvis inte uppskattades hos Islanders. Flera av spelarna sökte upp honom och till slut kom även ett rejält yxhugg av Matthew Barzal. Stjärnan sänkte därmed motståndaren och stod upp för Matthew Schaefer.

Det blev 5+10 på New York-stjärnan samtidigt Mason Marchment åkte ut för en tripping.

Matchen slutade 4-2 till Columbus efter att de vänt matchen i den tredje perioden från 1-2 till 4-2. Deras målskyttar var Kirill Martjenko (två mål), Ivan Provorov och Cole Sillinger. För Islanders del var det Maxim Shabanov och Bo Horvat som gjorde målen.