Lucas Raymond och William Nylander ställdes mot varandra i natt.

Då gick Raymond segrande ur duellen efter att ha gjort två mål – och nått en milstolpe i NHL.

– Jag hade ingen aning, visste inte om det, säger Raymond själv om bedriften.

Lucas Raymond gick segrande ur duellen med William Nylander. Foto: Bildbyrån

Detroit Red Wings mot Toronto Maple Leafs innebär att två av Sveriges bästa NHL-spelare just nu, Lucas Raymond och William Nylander, gör upp i en het duell. Nylander hade haft en succématch direkt i premiären med 1+2 medan Raymond gick poänglös från Detroits första match för säsongen tidigare i veckan.

Under natten var det däremot ombytta roller.

Nylander stod visserligen för en assist när Toronto gick upp i en 2-0-ledning i första perioden. Men sedan tog Lucas Raymond över showen helt. Först reducerade Detroit genom den förre Röglespelaren Marco Kasper innan Raymond tog över. Svenske stjärnan satte sitt första mål för säsongen när han höll sin framme på bortre stolpen efter en fin framspelning av Dylan Larkin för att kvittera till 2-2.

Lucas Raymond har gjort 100 mål för Detroit i NHL

Patrick Kane satte sedan 3-2 till Detroit Red Wings men i tredje perioden lyckades Toronto kvittera. Då var det såklart Lucas Raymond som klev fram och sköt segermålet för hemmalaget. Han stod för ett smart platsbyte i powerplay och efter en läcker assist av Patrick Kane kunde Raymond smälla på med ett direktskott för 4-3 till Detroit. Raymonds två mål i matchen innebär att han nu har gjort 100 mål på 322 matcher i NHL. Milstolpen kom dock som en överraskning för svensken.

– Vad roligt, jag visste inte ens om det. Jag hade ingen aning. Man tar aldrig målskyttet för givet i den här ligan, säger Lucas Raymond.

Detroit vann sedan med 6-3 efter två mål i tom kasse, varav ett av dem gjordes av Simon Edvinsson. Calle Järnkrok bleve också målskytt för Toronto i matchen medan backen Albert Johansson noterades för en assist för Detroit i segern.

Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 6–3 (0-2,3-0,3-1)

Detroit: Lucas Raymond 2 (2), Marco Kasper (1), Patrick Kane (1), Simon Edvinsson (1), Andrew Copp (1).

Toronto: Calle Järnkrok (2), Nicolas Roy (1), Max Domi (1).

Source: Lucas Raymond @ Elite Prospects