Håkan Loob är alltjämt den enda svenska spelaren som någonsin gjort 50 mål under en och samma säsong.

Legendaren tror emellertid att det finns en rad svenska stjärnor som har potentialen att skriva in sig i det exklusiva sällskapet.

— Leo Carlsson kan få ett superflyt med tanke på hur duktig han är, säger Loob om William Nylander.

Håkan Loob pekar ut potentiella svenska 50-målsskyttar i NHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Att göra 50 mål under en säsong i NHL är lite av en milstolpe.

Bara en svensk spelare har lyckats med den bedriften, Håkan Loob. Vi får då skruva tillbaka klockan och almanackan till säsongen 1987/88. Det här var hans näst sista säsong i NHL och blev just 50 mål från hans klubba och totalt 106 poäng.



Håkan Loob kom för övrigt att avsluta sin NHL-karriär säsongen därpå med att vinna Stanley Cup med Calgary Flames.



— Jag trior att nyckeln till att jag klarade av att göra 50 mål var att jag fick spela i en och samma kedja under i princip hela säsongen. Det var med Joe Nieuwendyk och Gary Roberts. Vi lärde oss att spela med varandra på ett sagolikt bra sätt match in match ut, berättar Håkan Loob för hockeysverige.se inför NHL-starten.

— Thomas Rundqvist påminde mycket om Joe Nieuwendyk och Janne Ingman om Gary Roberts. Alltså rollspelarna. En bra majestätisk center i Joe, en hårt arbetande ganska fysisk spelare i Roberts och jag själv som fick vara målskytt och spjutspetsen i den kedjan.

— När vi lyckades på en gång tyckte tränaren ”Vad bra att vi har den här kedja. Vi låter dom leka”. Sedan rullade det på, men du kommer heller aldrig slå några rekord om du inte får vara skadefri och frisk. Det är inte då bara att du missar matcher utan även många gånger tappar tempo.

— Om du får en knäskada och är borta sex matcher, visst man kan säga att det bara är sex matcher av 82 så det kan väl inte vara så farligt, men du tappar fart och i den sjunde matchen kanske du inte alls är lika bra som innan du blev skadad.

Leo Carlsson pekas ut: ”Kan få ett superflyt”

Vilka bland dagens svenska NHL-killar tror du kan göra om din bedrift och sätta 50 puckar under säsongen?

— Det finns potentiella varje säsong. William Nylander är ganska enkelt att svara. Jag har tänkt att även Filip Forsberg är en, men nu har Nashville tappat lite slagkraft totalt sätt. Då kommer det in vem han spelar med. Kan han hitta kedjekamrater där han utnyttja sina absoluta styrkor? Eller måste han göra allt, grovjobbet och så vidare. Då blir det svårt att fokusera på att vara målskytt.

— Nylander tror jag är allmänt vedertagen i Toronto att han är spjutspetsen. Om Toronto vill bli ännu mer framgångsrika måste man låta honom vara i den rollen. Ifall han får vara frisk och skadefri har han den kanske störta möjligheten av svenska spelarna att göra 50 mål.

— Sedan vet man inte riktigt vart Elias Pettersson tar vägen. Han har haft det ganska jobbigt med allting där borta. Släpper det helt plötsligt så kan han, kanske inte en goal scorer, men göra det bra poängmässigt. Han har den ådran i sig.

— Adrian Kempe kan var en som smyger med. Jesper Bratt, men han kanske inte heller är den här riktiga ”goal scorern”. Leo Carlsson kan få ett superflyt med tanke på hur duktig han är.