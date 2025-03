Leo Carlsson gjorde två mål i Anaheims 4-3-förlust mot Dallas. Dessutom slog han ett klubbrekord – som den yngste spelaren i Ducks historia att göra mål på straff.

Här nätar Leo Carlsson på straff. Foto: Bildbyrån.

Leo Carlsson hade gått mållös från sju raka matcher inför nattens match mellan Anaheim och Dallas. Men i natt hade han en stor del i att Ducks åtminstone kunde få med sig en poäng hem från matchen.

Det var nämligen den svenska förstaårssenioren som på egen hand vände matchen från ett 2-1-underläge till ledning med 3-2 i den andra perioden. Först via sitt 2-2-mål i powerplay – och sen via en kylig straff som tog Anaheim upp i förarsätet. Carlsson slog i och med det straffmålet också ett nytt klubbrekord, som den yngste spelaren i Anaheim Ducks historia att göra mål på straff under en match. Carlsson är 20 år och 82 dagar och tog rekordet från Sam Steel – som idag spelar i just Dallas – som var 21 år när han slog rekordet för sex år sedan.

– Jag lyckades göra ett par mål. Vi spelar enklare, får ner pucken djupt och jobbar i forecheckingen. Det är en hel del av de tråkiga, ”hårdjobbande” saker som funkar, konstaterade Leo Carlsson efter matchen.

Tangerade annat rekord

Carlsson hade sin fjärde match i NHL där han gjorde två mål eller fler. Han är den blott andra spelaren i Anaheims historia att ha fyra flermålsmatcher i NHL innan sin 21-årsdag. Mason McTavish var den första att lyckas med bedriften.

Dallas kvitterade sen i den tredje perioden genom stjärnbacken Thomas Harley, och sen var det Mikael Granlund som avgjorde matchen i förlängningen. Granlund blev – precis som Carlsson – tvåmålsskytt. Dallas är tack vare segern på en ganska tydlig andraplats i central division, med fyra poäng ner till jagande Colorado.

– Det var en viktig seger för oss. Alla segrar är inte vackra över en så här lång säsong, men vi hittade ett sätt, konstaterade coachen Peter DeBoer.

Dallas – Anaheim 4-3 efter förlängning

Dallas: Mikael Granlund x2, Wyatt Johnston, Thomas Harley

Anaheim: Leo Carlsson x2, Nikita Nesterenko