Kvitterar serien – efter mål från mittzonen (!)

Det var en hel del märkliga situationer i match fyra mellan Buffalo Sabres och Montréal Canadiens. Till slut var det Rasmus Dahlins mannar som kom iväg med 3-2-segern – och vi har nu 2-2 i matcher.

Dahlins Buffalo lever vidare.

Buffalo var tvingade att vinna match fyra på bortaplan efter att ha blivit överkörda två matcher i rad. För att då inte vända hemåt med 1-3-underläge fanns det inget annat än en seger. Då kom de ut starkt och gjorde 1-0 genom Mattias Samuelsson. Kort därefter kom även 2-0 där Jack Quinn på något sätt fick in pucken i mål. Efter en lång videogranskning bedömdes nämligen Jakub Dobes plockhandske vara inne i målet.

Domarna kom då fram till att 2-0 var ett faktum – innan Montréal sedan valde att utmana målet för målvaktsinterference. Då följde en videogranskning, där målet sedan dömdes bort.

Istället kom då 1-1 ett par minuter senare när stekheta Alex Newhook gjorde mål. Med 13 sekunder kvar av den första perioden gjorde Canadiens även 2-1 genom Cole Caufield.

I den andra perioden fortsatte det sedan att ske märkliga situationer. Inte minst när Tage Thompson gjorde 2-2 i powerplay.

Rasmus Dahlin gav skyttekungen pucken i mittzonen och en dump letade sig sedan hela vägen in i mål efter en minst sagt märklig sargretur. Men målet stod och vi fick 2-2 i matchen.

I den tredje perioden var det sedan Zach Benson som klev fram och avgjorde till 3-2. Serien vänder nu hem till Buffalo med ett likaläge.