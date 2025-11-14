Kaapo Kakko har inte riktigt slagit igenom i NHL än – men det såg ut att gå åt rätt håll när 24-åringen trejdades till Seattle Kraken under fjolårssäsongen. Forwarden missade dock en stor del av inledningen på den här säsongen och är nu skadad igen.

Kaapo Kakko. Foto: Steven Bisig/Bildbyrån.

Inledningen på den här NHL-säsongen har inte gått som planerat för det före detta storlöftet Kaapo Kakko.

24-åringen missade stora delar av säsongsinledningen på grund av en skada, och har bara spelat sju matcher den här säsongen. Natten till idag gjorde han sitt första mål för säsongen i matchen mot Washington Capitals, men behövde lämna matchen i förtid på grund av skadekänningar. Seattle Kraken meddelade sedan via X att forwarden drabbats av en underkroppsskada, exakt hur allvarlig skadan är återstår att se.

Kaapo Kakko valdes på plats nummer två av New York Rangers i draften 2019 och har sedan dess noterats för 162 poäng (72+90) på 386 matcher. Forwarden hann aldrig riktigt blomma ut under sin tid i New York och trejdades till Seattle under början av fjolårssäsongen.

Under sin debutsäsong i Seattle var Kakko dock nära ett genombrott och noterades för 30 poäng (10+20) på 49 matcher. I år har hann dock bara hunnit med en poäng (1+0) på sju matcher.

Source: Kaapo Kakko @ Elite Prospects