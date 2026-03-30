Tidigare JVM-svensken skriver NHL-kontrakt

De svenska college-målvakterna belönas en efter en. Efter Max Lundgren är nu Kevin Reidler näst på tur att skriva på ett NHL-kontrakt.

– Min tid här har förberett mig på bästa möjliga sätt, säger 21-åringen när Ottawa Senators presenterar nyheten.

Kevin Reidler skriver på ett tvåårigt NHL-kontrakt med Ottawa Senators. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman (montage)

Vägen via USHL och NCAA har kanske aldrig sett så bra ut för svenska målvakter som den gör idag.

Efter att doldisen Max Lundgren presenterats på ett avtal i Boston Bruins, under söndagen, skriver nu ytterligare en college-talang på sitt första NHL-kontrakt. Det handlar om AIK:s tidigare burväktare Kevin Reidler, som var tredjemålvakt under JVM i Göteborg, 2024.

Ottawa Senators är de som suttit på rättigheterna efter femte rundan i NHL-draften 2022 och nu presenterar man överenskommelsen som gäller två år. Detta från och med 2026/27-säsongen.

– Det här året på Penn State har betytt allt för mig, inte bara som hockeyspelare utan också som person. Min tid här har förberett mig på bästa möjliga sätt för att ta nästa steg i min karriär, och för det kommer jag att vara evigt tacksam, säger Reidler själv på college-lagets sajt.

Lämnar direkt – kliver rakt in i AHL

Den nu 21-årige Reidler ansluter dock direkt till Ottawas AHL-lag Belleville Senators på ett ATO-kontrakt (Amateur Tryout Agreement).

– ”Kev” är en fantastisk målvakt, en fantastisk lagkamrat och en fantastisk person. Alla älskade att ha honom i vårt program och vi är alla väldigt glada och exalterade över att han skriver på för Ottawa. Vi önskar honom all lycka och ser fram emot att se hans framgångar, kommenterar NCAA-lagets huvudtränare Guy Gadowsky.

Reidler lämnade Sverige 2023 för att först kliva in i USHL och Dubuque Fighting Saints. Därifrån blev det college-spel på University of Nebraska, men efter endast åtta matcher 2024/25 klev han vidare till Penn State där han bland annat varit lagkamrat med sommarens väntade förstaval i NHL-draften, Gavin McKenna.

