Slår klubbrekordet – i sin hemstad

Det blev en minnesvärd hemkomst till Calgary för Josh Morrissey i natt.

Stjärnbacken stod för en assist i Winnipegs 2–1-seger – varpå han slog klubbrekordet för flest assist av en back i klubbens historia.

Josh Morrissey.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Många skickliga backar har kommit och gått under Winnipeg Jets/Atlanta Thrashers historia, men ingen har gjort fler passningspoäng än Josh Morrissey.



I nattens match mot Calgary Flames slog stjärnbacken klubbrekordet – i sin hemstad.



Morrissey noterades för en assist på Mark Scheifeles matchvinnande 2–1-mål fem minuter från slutet i den tredje perioden och blev således tidernas meste assistmakare bland Jets backar någonsin. 30-åringen har nu gjort 295 assist i Jets-tröjan och passerar därmed profilen Dustin Byfuglien på listan, som under sin karriär samlade på sig 294 assistpoäng.

Mest istid av alla i Winnipeg

30-åringen NHL-debuterade i Winnipeg säsongen 2015/16 och har sedan säsongen 2016/17 varit ordinarie på Jets blålinje. Förra säsongen snittade Morrissey mest istid av alla spelare i Winnipeg, då han spelade över 24 minuter per match. På 80 matcher stod nyckelbacken för 62 poäng och slutade på en åttondeplats i backarnas poängliga. Den här säsongen har det hittills blivit två poäng på de sex inledande matcherna.



I Calgary stod Rasmus Andersson för hemmalagets enda mål i matchen, medan veteranen Jonathan Toews sköt sitt första mål för Winnipeg efter sin comeback.



Calgary Flames – Winnipeg Jets 1–2

Calgary: Rasmus Andersson (2).

Winnipeg: Jonathan Toews (1), Mark Scheifele (7).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.