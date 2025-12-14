Pittsburgh Penguins ledde med 5-1 mot San Jose Sharks med 13 minuter kvar att spela.

Då stod Sharks för en otrolig vändning – och vann med 6-5 efter dubbla mål av svenske John Klingberg.

Macklin Celebrini och John Klingberg låg bakom galna vändningen. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Pittsburgh såg ut att gå mot en bekväm seger hemma mot San Jose. När 5-1-målet kom i tredje perioden var det målet som skulle punktera matchen. Men sedan vände Sharks upp och ner på hela matchen.

Med 12:27 minuter kvar att spela kom den första reduceringen genom John Klingberg som satte 5-2 i powerplay. Men sedan dröjde det ett bra tag innan nästa mål kom. William Eklund satte 5-3 med bara 5:41 minuter kvar att spela. Därefter gick det fort för bortalaget. Macklin Celebrini reducerade till 5-4 med 2:27 kvar och mindre än en minut senare kom även kvitteringen genom Tyler Toffoli.

John Klingberg avgör för San Jose Sharks

På bara lite drygt tio minuter hade San Jose hämtat upp 5-1 till 5-5. Sedan väntade förlängning och där säkrade Sharks även segern. John Klingberg och Macklin Celebrini kombinerade på ett fint sätt och Klingberg kunde sedan sätta 5-6 med sitt andra mål för matchen.

– När man är med om en sådan här vändning finns det något som sätter igång det hela, sedan rullar det bara på därifrån. Man bygger momentum och bara kör. Vi såg att de var på hälarna och utnyttjade det till vår fördel, säger Klingberg själv om vändningen efteråt.

Svenskarna hade en stor del i comebacken. Klingberg stod för två mål och utsågs till matchens lirare. William Eklund noterades för 1+1 medan Alexander Wennberg stod för 0+3. I övrigt gjorde Tyler Toffoli 2+2 i vändningen och supertalangen Macklin Celebrini stod för 1+2, där han gjorde 5-4-målet och sedan spelade fram till både 5-5 och 5-6.

– Detta bevisar att man aldrig ska ge upp. Jag tyckte att resultatet inte riktigt speglade hur vi hade spelat, även om vi gjorde några misstag och släppte en del chanser till dem. Men vi höll modet uppe och fortsatte spela vårt spel även när det inte gick vår väg. Till slut gav det resultat, säger Celebrini efter vinsten.

Erik Karlsson besviken efter tappet

I Pittsburgh Penguins var det däremot en stor besvikelse över att ha tappat en 5-1-ledning på hemmaplan. Svenske Erik Karlsson satte ord på känslorna efter den tunga förlusten.

– Jag tycker att det finns många olämpliga ord som man skulle kunna beskriva hur matchen blev. Vi gör en jättebra match fram till de sista 15 minuterna. Då börjar vi bara försöka få tiden att gå och spela av matchen, men så kan man inte göra i den här ligan. Då straffas man, oavsett vilka man möter, och det blev vi nu också, säger Karlsson.

Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks 5–6 (1-1,3-0,1-4,0-1)

Pittsburgh: Sidney Crosby (19), Rutger McGroarty (1), Kevin Hayes (3), Bryan Rust (10), Anthony Mantha (10).

San Jose: Tyler Toffoli 2 (9), John Klingberg 2 (7), William Eklund (8), Macklin Celebrini (16).

Source: John Klingberg @ Elite Prospects