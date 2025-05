Svensken öppnar upp: ”Jag tvivlade på mig själv”

2024/25 blir en säsong att glömma för 22-årige Jesper Wallstedt.

I en öppen intervju med The Athletic berättar nu svensken om hur hoppet om NHL till slut fick honom att söka hjälp av en psykolog i Sverige.

– Jag skrattar nästan åt mig själv för att jag faktiskt trodde att det kunde ha funnits plats, säger Minnesota Wild-målvakten.

Jesper Wallstedt 2023 under NHL Global Series i Stockholm. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Trots att både Marc-Andre Fleury och Filip Gustavsson fanns framför Jesper Wallstedt i Minnesota Wild inför 2024/25, pratade klubbens GM, Bill Guerin, om att den då 21-årige svensken skulle bilda en trio med de mer erfarna NHL-målvakterna. Det som följde var en tung start på säsongen med bland annat tolv insläppta puckar över de två första matcherna i AHL.



Nu öppnar Jesper Wallstedt upp om hur den där tanke på att bilda en trio i NHL sipprade in i hans huvud och ställde till det, under stora delar av året.



– Jag tycker definitivt inte att jag hanterade det på rätt sätt. När jag ser tillbaka på det känner jag att jag tog det alldeles för hårt och kanske tvivlade för mycket på mig själv. Jag trodde att det var mitt fel eller något. Det fanns ingen chans att Wild kunde ha behållit tre målvakter hela året. Jag skrattar nästan åt mig själv för att jag faktiskt trodde, om så bara lite, att det kunde ha funnits plats för tre med löneutrymmet, säger den tidigare Västerås- och Luleå-spelaren till The Athletic.



Wallstedt menar att han lät det hela påverka honom alldeles för mycket och att det dröjde till jul innan han blev van med tanken att Iowa var hans hem. Samtidigt hjälpte det inte att Bill Guerin med ledning sagt åt svensken att även ordna en lägenhet i Minneapolis. En lägenhet som stod tom under stora delar av året.



– Alla har det tufft då och då. Som spelare eller lag går man igenom tuffa perioder och hittar tillbaka. Men för min del i år har jag inte riktigt hittat ett sätt att komma tillbaka. Även när jag kände att jag spelade bra, hade jag ingen framgång. Jag tycker att mitt spel är där det ska vara, men vi förlorar ändå matcher och målen går in ändå. Jag måste helt enkelt vara bättre, säger han nu självkritiskt.

Tog hjälp av psykolog: ”Nog med ursäkter”

Richard Bachman, målvaktstränare i AHL-laget Iowa Wild, berättar om ett möte han kallade Wallstedt till i december då han insåg hur tung hösten varit för svensken. Därifrån ändrade man hans balans och hållning i målet, och plötsligt syntes ”Old Wally” mot slutet av säsongen. Då, i mars, kom säsongens tredje skada.



Det hela har fått Wallstedt att ta hjälp av en idrottspsykolog i Sverige, samt av Wilds ”director of human performance specialist”.



– Nej. Jag är definitivt inte orolig. Alla har sämre år eller en dålig period någon gång. Självklart hade jag velat att det varit under en kortare tid och jag hade gärna sluppit bli skadad tre gånger, men faktum är att jag har varit skadad. Jag har inte heller varit tillräckligt bra, men det förändrar inte vad jag kan bli, säger han till The Athletic och fortsätter:

– Jag är fortfarande bara 22 år gammal. Det är mitt femte år som proffs vid 22 års ålder. Jag tvivlar inte på att jag kan vända på det och göra ett fantastiskt år nästa år. Jag vet att jag kan göra det. Det handlar om att hitta ett sätt. Det känns som att det har varit nog med ursäkter nu. Det har varit tillräckligt med ”jag kunde ha gjort det där”. Jag måste bara komma tillbaka till att göra mitt jobb – att rädda puckar och vinna matcher. Det har jag inte gjort tillräckligt bra.



Wallstedt lyfter sättet som Filip Gustavsson lyfte sig efter trejd-rykten förra sommaren, och menar att han kan göra samma resa.



Samtidigt säger Bachman att 22-åringen kommer att gå stärkt ur det här året.



– Om något, så har det här gett mig ännu mer förtroende för att han kommer klara sig galant på nästa nivå. Nu är han ännu mer redo än han var för sju månader sedan. Han är fortfarande ung. Han mognar och lär sig fortfarande. Allt detta är en del av den processen. Allas väg ser så olika ut, säger målvaktstränaren.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects