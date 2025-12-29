I fjol var han Vancouver Canucks bäste målskytt.

Men i år har Jake DeBrusk haft det tyngre – och nu petas stjärnan av Canucks.

– Det är pinsamt, jag är förbannad, säger DeBrusk om petningen.

Jake DeBrusk hamnar utanför laget i Vancouver Canucks. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Efter sju säsonger i Boston Bruins lämnade Jake DeBrusk som free agent förra agent. Han skrev i stället på ett sjuårskontrakt värt 5,5 miljoner dollar, cirka 50,5 miljoner kronor, per säsong med Vancouver Canucks. I ett svagt Canucks stack DeBrusk sedan ut under sin första säsong i klubben. Han sköt 28 mål och vann därmed lagets interna skytteliga.

Den här säsongen har det dock gått tyngre för forwarden. Han har bara noterats för nio mål och 17 poäng på 37 matcher och endast ett av hans nio mål har kommit i spel fem-mot-fem. Nu väljer Vancouver-coachen Adam Foote därför att peta DeBrusk i nattens match mot Seattle Kraken.

– Vi har haft bra samtal med Jake. Han har gjort mycket bra där ute men helt enkelt inte fått in pucken. Sedan har han också haft svårt att skapa chanser i lika styrka. Jag tror att detta blir en bra möjlighet för honom att ställa om, säger Foote om beslutet.

Jake DeBrusk om petningen: ”Jag är förbannad”

Jake DeBrusk själv mötte också media efter beslutet att han petas från matchtruppen i matchen mot Seattle Kraken.

– Det är pinsamt, det är det varje gång man tvingas sitta utanför. Ska jag vara ärlig är jag förbannad just nu, men jag har samtidigt förståelse för beslutet. Jag behöver en omstart. Jag har inte varit tillräckligt bra, så är det bara, säger DeBrusk om petningen och fortsätter:

– Det är klart att det kom som lite av en överraskningen. Det är alltid en liten chock, så är det för alla som blir petade. Sedan kan jag förstå anledningarna bakom beslutet. Nu handlar det bara om att jag ska se mig själv i spegeln och hitta tillbaka till mitt spel när jag får chansen igen.

Trots att han har en stor roll i Vancouvers lag har DeBrusk bara lyckats göra ett mål på de senaste 16 matcherna. Han trendar just nu därför mot sin sämsta säsong i NHL på flera år.

– Hela min karriär har jag varit känd som en spelare som bidrar i lika styrka, men den här säsongen har det inte funkat. Detta har troligtvis varit den mest frustrerande säsongen i min karriär. Nu handlar det om att gå tillbaka till grunderna och göra de små detaljerna rätt. Jag kan inte göra annat än att vara mogen i den här situationen, bete mig som ett proffs och hoppas att killarna kan skrapa fram en vinst, säger Jake DeBrusk.

Under sin NHL-karriär har Jake DeBrusk gjort 175 mål och 331 poäng på 584 matcher för Boston Bruins och Vancouver Canucks.

Source: Jake DeBrusk @ Elite Prospects