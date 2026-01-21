Tillbaka efter skada – då petades VM-svensken

Isac Lundeström har saknats i Columbus Blue Jackets laguppställning senaste månaden på grund av skada. Men när i natt var tillgänglig för spel igen valde nye coachen Rick Bowness att sätta den svenske VM-forwarden åt sidan.

Isac Lundeström kunde ha gjort comeback för Columbus Blue Jackets i natt – men ställdes utanför laget. Foto: Russell LaBounty-Imagn Images

22 december spelade Isac Lundeström sin senaste match för Columbus Blue Jackets. Under tisdagen meddelade NHL-klubben att den tidigare Luleåforwarden aktiverats för spel efter nästan en månads frånvaro på grund av skada. Men när Blue Jackets klev ut på isen för att ta sig an Ottawa Senators hemma i Nationwide Arena saknades svensken.

Han var petad.

Sedan Rick Bowness tog över som coach för Blue Jackets efter Dean Evason för en dryg vecka sedan hade laget tagit fyra raka segrar. Därför ville han inte ändra på laguppställningen för mycket. Men mot Ottawa bröts segersviten efter att det blivit förlust med 1–4.

#CBJ starters: Heinen – Coyle – Olivier; Provorov – Gudbranson; Merzlikins.#CBJ F Isac Lundeström, activated from IR earlier today, is a healthy scratch.#GoSensGo James Reimer, who signed a one-year contract on Monday, makes his second start. — Aaron Portzline (@Aportzline) January 20, 2026

Isac Lundeström ådrog sig en underkroppsskada under en träning den 27 december och har missat tolv matcher på grund av den. Nu blev det en 13:e i natt på grund av petningen. Innan skadan hade 26-åringen svarat för ett mål och totalt fem poäng på 35 matcher med sin nya klubb.

Isac Lundeström fick inget kvalificerande bud av Anaheim Ducks

Blue Jackets skrev ursprungligen ett tvåårskontrakt med Lundeström den 1 juli i fjol, värt 1,3 miljoner dollar per säsong. Detta efter att han blivit unrestricted free agent. Han spelade tidigare för Anaheim Ducks, som valde att inte ge honom ett kvalificerande anbud inför sommaren trots att han då var restricted free agent.

Ducks valde Lundeström i den första rundan (som nummer 23 totalt) i NHL-draften 2018. Han tog klivet över till Nordamerika mitt under sin första säsong efter draften och spelade sina första 15 NHL-matcher med Ducks säsongen 2018/19.

Totalt blev det spel under delar av sju säsonger i Anaheim. Hans poängmässigt bästa säsong kom 2021/22, då han noterades för 16 mål och 29 poäng samtidigt som han snittade karriärbästa 15.29 i istid över 80 matcher. Ducks kvalificerade sig dock aldrig för Stanley Cup-slutspelet under hans tid i klubben.

På 372 matcher i NHL, fördelade över åtta säsonger med Anaheim och Columbus, har Lundeström gjort 36 mål och totalt 89 poäng. Hans nuvarande kontrakt löper ut sommaren 2027, då han återigen blir unrestricted free agent.

På meritlistan har Gällivaresonen ett JVM-silver och två VM-brons med Tre Kronor, varav det senaste kom i vårens turnering i Stockholm.

Source: Isac Lundeström @ Elite Prospects