Gör mål i NHL – för första gången på nästan fem år
Tobias Björnfot, 24, har gjort mål i NHL för första gången på nästan fem år.
Då slog han till dubbelt i segern mot Chicago Blackhawks (5–1).
Florida Panthers är heta. De har nu vunnit fyra av de fem senaste matcherna, och Tobias Björnfot har spelat samtliga. Det var dock först i nattens match som han gjorde rejält med avtryck.
Den 24-årige stockholmaren slog till med två mål. Tidigare hade backen bara gjort ett mål på 138 matcher i NHL.
Första målet – sedan maj 2021
Först öppnade svensken målskyttet innan Tyler Bertuzzi kvitterade precis innan den andra periodpausen. Men det var i den avslutande perioden som Florida skulle köra över Chicago.
Både tvåan och trean skulle komma på passning av Gustav Forsling, innan Sam Reinhart och Tobias Björnfot gjorde varsitt mål i slutminuterna.
Det var Tobias Björnfots första nätkänningar sedan maj 2021, då han gjorde mål för Los Angeles Kings. Sedan dess har han samlat ihop mer än 100 matcher till i NHL, men inga nya mål.
