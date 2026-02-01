Lekkerimäki målskytt i NHL igen

Toronto-seger med 3–2 efter straffar

William Nylander matchvinnare för Toronto

Utah Mammoth nästa motståndare för Vancouver

2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1) efter straffar slutade matchen i NHL mellan Vancouver och gästande Toronto. Det betyder att Toronto äntligen bröt sin svit med sex raka förluster.

Calgary nästa för Toronto

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 1.55 i andra perioden gjorde Vancouver 1–0 genom Jonathan Lekkerimäki.

Toronto gjorde 1–1 genom Nicolas Roy efter 13.32 av perioden.

Vancouver gjorde 2–1 genom Tom Willander efter 14.45.

Redan efter 2.26 i tredje perioden kvitterade Toronto till 2–2 genom Max Domi framspelad av Auston Matthews och Bobby McMann.

Toronto vann straffläggningen efter att William Nylander satt den avgörande straffen.

Lagens första möte för säsongen vann Toronto med 5–0.

Tisdag 3 februari spelar Vancouver borta mot Utah Mammoth 03.30 och Toronto mot Calgary borta 04.00 i Scotiabank Saddledome.

Vancouver–Toronto 2–3 (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Andra perioden: 1–0 (21.55) Jonathan Lekkerimäki (Liam Öhgren, Pierre-Olivier Joseph), 1–1 (33.32) Nicolas Roy (Oliver Ekman Larsson, Nick Robertson), 2–1 (34.45) Tom Willander (Evander Kane, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 2–2 (42.26) Max Domi (Auston Matthews, Bobby McMann).

Straffar: 2–3 (65.00) William Nylander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Toronto: 1-0-4

Nästa match:

Vancouver: Utah Mammoth, borta, 3 februari 03.30

Toronto: Calgary Flames, borta, 3 februari 04.00