Mästare igen – efter hans galna målshow

Florida Panthers är Stanley Cup-mästare – igen. De säkrade titeln på hemmaplan via en 5-1-seger i natt – sedan Sam Reinhart gjort fyra (!) mål.

– Alla killar i omklädningsrummet är speciella och betyder så mycket, säger forwarden Carter Verhaeghe till NHL Network.

Florida vinner Stanley Cup- igen. Foto: Bildbyrån.

Efter finalförlusterna 1996 och 2023 är Florida nu Stanley Cup-mästare för andra året i rad. Ifjol behövdes sju matcher – och tre missade matchbollar – för att skilja dem och Edmonton Oilers åt. I år räckte det med sex matcher – och man lyckades slå in den första matchbollen. Efter segern i match fem på bortaplan lyckades Panthers nämligen säkra titeln på hemmaplan i match sex.

Och precis som ifjol var det Sam Reinhart som klev fram och sköt titeln till Panthers. Då var det han som satte det matchavgörande målet i match sju. I år gjorde han fyra (!) mål i 5-1-segern i match sex. Reinhart gav Florida ledningen i den första perioden, och därefter kom 2-0 från Matt Tkachuk innan den första perioden var slut.

– Det är (Evan) Bouchard som strular på första målet och på andra målet. Det funkar inte att de bästa spelarna strular till det, sade Erik Granqvist i TV10:s sändning.

Sam Reinhart fyramålsskytt

Men sen var det alltså Sam Reinharts match fullt ut. Det var han som i den andra perioden styrde in 3-0-målet med skridskon – ett mål som kändes som det avgörande. Målet kom sedan målvakten Stuart Skinner släppt en billig retur ut till Aleksander Barkov. Floridakaptenen tog ett skott som styrdes in via Reinhart.

– Det är extremt dåligt av Skinner. Det är symboliskt för hur målvaktsspelet varit i finalen. Edmonton har blivit utklassade av Bobrovskij, konstaterar Granqvist.

Florida spelade därefter mer eller mindre av matchen. 4-0 och 5-0 – som alltså också gjordes av Reinhart – kom i tom kasse. Reinhart gjorde sju mål i finalserien – samtliga mål kom under de avslutande fyra matcherna i finalserien. Vasilij Podkolzin reducerade för Edmonton men någon spänning var det aldrig tal om.

Florida Panthers säkrade Stanley Cup-titeln för andra året i rad.

– Det här är allt killarna i omklädningsrummet bryr sig om. De bryr sig bara om den här bucklan, säger nyförvärvet Seth Jones i NHL Network.

– Jag har sett det här ögonblicket sen jag var sex, sju år gammal. Det var så bra som jag hade hoppats.

Florida Panthers satte rekord

Man gjorde det efter att ha haft ledningen i 255 minuter och 49 sekunder under finalen, medan Edmonton stannade på ungefär 33 minuter i ledning. Noteringen på drygt 255 minuter i ledning innebar alla tiders rekord i en Stanley Cup-final.

– Det är otroligt. Det går inte att beskriva hur det känns. Vi visste att vi hade något speciellt, säger Brad Marchand till TNT.

Lag från delstaten Florida har nu vunnit Stanley Cup fyra av de sex senaste åren. Rivalen Tampa Bay vann nämligen 2020 och 2021, och var också det senaste laget att vinna mästerskapet två år i rad.