Pittsburgh Penguins sätter upp två svenskar på waivers.

Varken Filip Larsson eller Sebastian Aho tar plats i Penguins NHL-trupp.

Filip Larsson ser ut att få inleda säsongen i farmarligan igen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån & Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Gallringarna fortsätter att ske i NHL med premiären bara dagar bort. Under torsdagskvällen var det två svenskar som fick beskedet att de placeras på waivers med syfte att flyttas ner till AHL. Båda svenskarna spelar i Pittsburgh Penguins.

Av spelarna som hamnar på waivers nu är Filip Larsson och Sebastian Aho två av dem. Att duon nu har placerats på waiver-listan innebär att övriga 31 NHL-klubbar har ett dygn på sig att göra anspråk på spelarna och eventuellt ta över deras kontrakt. Men om inget lag väljer att nappa kommer spelarna att flyttas ner till Pittsburghs farmarlag, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, i AHL.

Filip Larsson och Sebastian Aho på waivers

Filip Larsson flyttade till Nordamerika förra året efter att ha skrivit ett NHL-avtal med Pittsburgh Penguins. Den 27-årige stockholmaren hade en raketartad utveckling där han först var en av HockeyAllsvenskans bästa målvakter för Kristianstad under säsongen 2022/23. Han värvades sedan till Leksand där succén bara fortsatte. Larsson var en av de bästa målvakterna i SHL med 92,0 i räddningsprocent och 1,93 insläppta mål per match. Hans fem nollor var också bäst i hela ligan.

Framgången i Leksand ledde till NHL-kontraktet med Penguins. Förra säsongen fick Larsson dock endast spela i farmarligan AHL. Där stod han för en stark säsong med 91,0 i räddningsprocent och 2,84 GAA på 26 matcher. Nu ser han ut att få inleda i farmarlaget även i år och det återstår att se om Larsson kan få en chans i NHL under säsongens gång.

Sebastian Aho flyttade, precis som Larsson, till Penguins organisation förra säsongen. Den tidigare Skellefteåbacken spelade sju säsonger i New York Islanders organisation och fick där spela 190 NHL-matcher. Men sedan flytten till Pittsburgh i fjol har Aho inte fått spela någonting i NHL. Förra säsongen blev det exklusivt spel i farmarligan och Aho noterades för 14 poäng på 27 matcher för Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

