Filip Forsbergs glädje – upp på slutspelsplats

Nashville Predators har vänt en tung start till något att vara optimistisk kring.

Efter att ha radat upp tre raka segrar är nu Nashville på rätt sida slutspelsstrecket.

Filip Forsberg och Steven Stamkos drar ett stort lass offensivt för laget. Foto: Bildbyrån

Nashville Predators började säsongen på ett tufft sätt. Men de senaste månaderna har Filip Forsbergs ”Preds” klivit in på ett mer positivt spår. 36-årige Steven Stamkos fortsätter att leverera på hög nivå och likaså Leksands-killen Forsberg själv.

Sent på lördagskvällen tog man sig till slut över slutspelsstrecket, med 13 matcher kvar att spela i NHL. Laget, som är oerhört hemmastarkt och ligger femma i den rankningen, har på mindre än två dygn slagit Seattle Kraken och Vegas Golden Knights. Två konkurrenter runt strecket.

”Det handlar om tron i omklädningsrummet”

I matchen mot Vegas tog man ledningen redan efter 40 sekunder genom Steven Stamkos och stjärnan fyllde sedan på i powerplay tidigt i den andra till 2–0. Detta efter en fin pass från Filip Forsberg. När perioden var slut, stod det 4–1 för ett energiskt hemmalag, siffror som också skulle teckna slutresultatet i Bridgestone Arena.

Publiken i Tennessee fick fira en viktig seger och en milstolpe man längtat lite efter under hela året, att vara på slutspelsplats. Wild Card-placeringen man har bygger nu fortsatt optimism inför avslutningen.

– Det handlar om den tro som finns i omklädningsrummet och det är allt som betyder något. Just nu betyder bara poängen något och det kommer inte alltid att se läckert ut, säger Steven Stamkos efter segern enligt NHL.com.

Laget har burits poängmässigt av Ryan O’Reilly (64), Filip Forsberg (59) och Steven Stamkos (55). Totalt har trion gjort 87 mål ihop.

